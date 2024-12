Lira diz que Câmara está tranquila sobre emendas, cobra ministros e dará esclarecimentos a Dino

Presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) disse que as ações foram feitas em cumprimento à decisão anterior de Dino. Lula Marques / Agência Brasil/EBC

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse na noite desta quinta-feira (26), que todos os atos relacionados às emendas parlamentares foram feitos em cumprimento à lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e em acordo com o governo e Judiciário, dentro dos trâmites legais.



Lira cobrou que os ministros do Executivo prestem esclarecimentos, após o recesso natalino, sobre os procedimentos adotados na distribuição dos recursos.

Ele disse ainda que vai peticionar nesta sexta-feira (27) ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino um documento esclarecendo pontos da decisão do magistrado que determinou o bloqueio de R$ 4,2 bilhões em emendas parlamentares de comissão. Os recursos estavam previstos para serem pagos até o fim deste ano.

Para justificar a suspensão do pagamento dos recursos, Dino afirmou em sua decisão que houve um "apadrinhamento" das emendas pelos líderes partidários, o que na prática impede a identificação dos parlamentares que efetivamente fizeram os pedidos de distribuição. O sistema de apadrinhamento contraria decisões anteriores do STF, que condicionaram a destinação das emendas aos requisitos da transparência e da rastreabilidade.



Lira reiterou, no entanto, que as decisões sobre emendas foram feitas em cumprimento à decisão anterior do STF, observando ainda a lei complementar sancionada por Lula.

— E mais do que isso, o procedimento do encaminhamento da relação do apadrinhamento dos líderes da Câmara e dos líderes do Senado obedeceram a um critério rigoroso de análise do Gabinete da Casa Civil, da SAG, do Ministério da Fazenda, do Planejamento e da AGU — emendou.

Ele convocou um pronunciamento à imprensa nesta noite após se reunir com líderes. Mais cedo, ele se reuniu com o presidente Lula para tratar do assunto.



O alagoano reforçou que a Câmara está "tranquilo" de que todos os atos da Casa em relação às emendas foram acordados entre os Três Poderes.

— Nós esperamos que, com o fim do recesso natalino, os ministros que estão retornando possam esclarecer junto a todos vocês os procedimentos, como foram feitos, como foram tratados — cobrou.



O presidente da Câmara disse ainda que foram feitas "ilações" sobre a decisão da Casa de suspender na última semana legislativa o funcionamento de todas as comissões, mantendo apenas as votações em plenário. Ele esclareceu que a medida serviu para acelerar a apreciação de matérias importantes para o Executivo, como o próprio pacote de ajuste fiscal, e não tinha relação com o pagamento dos recursos das emendas de comissão.