Gabriel Souza comandará o Piratini até 13 de janeiro

Vice-governador será o chefe do Executivo gaúcho no início de 2025. Júlio Soares / Objetiva / Divulgação

Correção: Gabriel Souza assumirá o Pìratini neste sábado (28) e não na sexta-feira, e ficará no cargo até o dia 13 de janeiro, não até o dia 16. A informação incorreta ficou publicada entre as 11h29 e as 16h do dia 27 de dezembro. O texto já foi corrigido.

Será na condição de governador — e com muito trabalho — que o vice, Gabriel Souza, comemorará seus 41 anos no dia 2 de janeiro. A agenda do primeiro dia útil de 2025 já está completamente lotada. Gabriel assume neste sábado (28) e fica no cargo até 13 de janeiro, já que o governador Eduardo Leite emendará o feriadão de Ano Novo com as férias.

Além de representar o governo na posse do prefeito Sebastião Melo (MDB), em Porto Alegre, às 15h, Gabriel quer prestigiar o conterrâneo Juarez Marques da Silva, o Juarezinho (MDB), prefeito que ajudou a eleger em sua cidade natal, Tramandaí. O horário foi alterado para as 19h, o que permitirá a presença do governador em exercício nas duas solenidades.