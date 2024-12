As contratações que Quinteros já pediu para a direção do Grêmio

Quinteros deixou o Vélez e está acertado com o clube gaúcho para 2025. Hernán Mauricio / Vélez Sarsfield/Divulgação

O anúncio de Gustavo Quinteros ocorreu antes do Ano-Novo, e as conversas para montagem do grupo com o qual começará a temporada já estão sendo feitas.

Seriam seis contratações, com pelo menos quatro delas de jogadores de defesa (lateral-direito, zagueiro e lateral-esquerdo, pelo menos um).

Quinteros também chegará com sua comissão. No Vélez, ele começou o trabalho com o seu primo e ex-zagueiro Leandro Desábato e Walter Lemma como assistentes, e Hugo Roldán como preparador físico.

O Grêmio tem na sua comissão fixa James Freitas, que teve a permanência garantida, e acabou de anunciar a volta do preparador físico Rogério Dias.