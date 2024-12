Eliasson, atacante da Suécia, é sonho antigo do Grêmio e fala "português perfeito"

Niclas Eliasson atua no AEK, da Grécia, e já foi tentado pelo Tricolor AEK / Divulgação

Mais uma vez o Grêmio negocia a contratação do atacante sueco Niclas Eliasson. Aos 29 anos, o jogador defende o AEK, da Grécia, e vem sendo monitorado pelo Tricolor há mais de um ano. Desta vez, há mais otimismo de que o atleta reforce o clube gaúcho.

Desde 2023 o departamento de futebol do Grêmio acompanha o desempenho do atacante. Tanto que nas duas últimas janelas de transferências, a direção se movimentou para tentar contratar o sueco.

Os analistas do Grêmio se interessaram em Eliasson quando o clube buscava um ponta que atuasse, preferencialmente, pelo lado direito. Com boa imposição física e qualidade técnica, rapidamente a direção resolveu abrir conversas.

No início de 2024, o Tricolor fez o primeiro movimento. A direção fez uma proposta de empréstimo com opção de compra pelo sueco. Depois, sinalizou uma oferta para adquirir o atacante.

O jogador, que é filho de mãe brasileira, tem o sonho de atuar no Brasil e rapidamente gostou do projeto do Grêmio. Na oportunidade, chegou a conversar com os dirigentes gremistas falando "um português perfeito" ainda que tenha sotaque estrangeiro, como ouviu Zero Hora de uma das fontes envolvidas nas negociações.

Como a janela grega estava fechada para a contratação de um substituto, o AEK recusou o negócio. Sem conseguir avançar com os europeus, o Tricolor acabou comprando Pavon por US$ 4 milhões (R$ 19,8 milhões de acordo com a cotação da época) junto ao Atlético-MG.

Mesmo assim, o interesse do Grêmio não diminuiu e as conversas seguiram acontecendo. Na janela do meio do ano, o Tricolor concentrou o investimento em Braithwaite e não avançou por Eliasson.

Desta vez, há otimismo nos bastidores de que o clube grego cederá. Além da ligação de sangue com o Brasil, Eliasson disse à direção que tem o sonho de um dia atuar no país de sua mãe. Com estes trunfos, o departamento de futebol tenta avançar as tratativas.