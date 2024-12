Quatro jogadoras do Grêmio entram na seleção da Ladies Cup

Maria Dias (C) e Pri Back (D) estão entre os nomes. Guilherme Veiga / Brasil Ladies Cup

A organização da Brasil Ladies Cup divulgou, nesta quinta-feira (26), a seleção do campeonato. Vencedor desta edição, o Grêmio conta com quatro representantes.

Da defesa ao ataque, estão na equipe ideal: a zagueira Brito, a lateral Dani Barão, a meia Pri Back e a atacante Maria Dias.

A escalação tem em sua maioria atletas do Bahia, que chegaram até a decisão contra o Grêmio. Claudia Martinez é outro nome da lista, representando a seleção do Paraguai.

A seleção ideal da Ladies Cup tem: Yanne (Bahia); Dani Barão (Grêmio), Brito (Grêmio), Aila (Bahia) e Mila Santos (Bahia); Angela (Bahia), Luana (Bahia)e Pri Back (Grêmio); Ellen (Bahia), Maria Dias (Grêmio) e Claudia Martínez (Paraguai).

Edição marcada por atos de injúria racial

Ainda restam desdobramentos desta edição da Ladies Cup, mas no âmbito jurídico. Quatro atletas do River Plate seguem presas em São Paulo pelos atos de injúria racial no jogo contra o Grêmio, na última rodada da primeira fase.

A câmera da transmissão do canal SporTV flagrou a meio-campista Candela Díaz fazendo uma suposta imitação de um "macaco" para um gandula. O fato aconteceu logo depois de o Grêmio empatar a partida, aos 34 minutos, e deu início a uma briga generalizada.

O jogo foi encerrado em virtude da expulsão de seis jogadoras do clube argentino, decretando a classificação das Gurias Gremistas, que também deixaram o campo por conta do caso. Além dos atos cometidos contra o gandula, atletas do próprio Grêmio denunciaram que foram vítimas de racismo.

A defesa que representa as quatro atletas (Candela Díaz, Camila Duarte, Juana Cangaro e Milagros Diaz) tentou, no último dia 24, um habeas corpus. No entanto, o pedido de liberdade foi negado pela Justiça de São Paulo. Todas estão presas preventivamente.