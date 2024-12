Grêmio oficializa acerto com atacante Brenda Woch, do Toluca-MEX

Atleta atuava no futebol mexicano há três temporadas. Divulgação / Twitter @TolucaFemenil

A direção do Grêmio oficializou o acordo com mais um reforço para o elenco das Gurias Gremistas. A atacante Brenda Woch, que estava no Toluca-MEX, é aguardada em Porto Alegre para realizar exames e assinar o contrato.

A informação já havia sido antecipada pela reportagem de Zero Hora. Brenda Woch estava no futebol mexicano há três temporadas. Antes disso, teve passagem pelo espanhol Santa Teresa.

Na carreira, Brenda também acumula passagens por Botafogo, São Paulo, 3B da Amazônia e Iranduba, entre outros. Natural de Maceió-AL, a atacante tem 26 anos.

Antes da virada para 2025, o clube já oficializou outros três acertos: com a zagueira Karon Arcanjo, do América-MG, meia Camila Pini, que estava no Fluminense, e a atacante Yamila Rodríguez, que vem do Santos. Outras negociações estão em vias de serem anunciadas: a goleira Raissa e a lateral Katielle, ambas da Ferroviária.