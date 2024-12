Funcionário mata patrão após ser demitido em confraternização de final de ano

Um funcionário matou o seu patrão no último sábado (21), após ser demitido durante confraternização de final de ano no município de Cláudio, interior de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar (PM) do Estado, Eliandro Bastos, 36 anos, seria o mais antigo do quadro da empresa Metal Polo Aramados e Montagem e teria sido informado pelo empresário Kerli Fabrício, 37 anos, na ocasião, que seria dispensado por ser "muito caro".