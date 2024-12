Inmet e Defesa Civil do RS emitem alertas para chuva intensa no Estado na madrugada e manhã de Natal

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para risco de chuva intensa em parte do Rio Grande do Sul na madrugada de Natal (24). O aviso abrange as regiões Metropolitana, Serra, Nordeste, Noroeste e Sudeste, além de áreas da Região Central.

Defesa Civil

A Defesa Civil do Estado também alertou a população para o risco de "chuva forte com raios, eventual granizo e alagamentos pontuais". Conforme informado pelo órgão em suas redes sociais, os eventos climáticos devem incidir na metade leste do Rio Grande do Sul.