Quarta-feira de Natal será marcada pela instabilidade em parte do Rio Grande do Sul

Chuva deve atingir a faixa leste do Rio Grande do Sul Mateus Bruxel / Agencia RBS

A quarta-feira (25) de Natal será de permanência da instabilidade em toda faixa leste e de predomínio do sol entre nuvens na faixa oeste do Rio Grande do Sul. A circulação de ventos deve favorecer uma queda dos termômetros, gerando uma condição de temperatura mais amena quando comparada ao dia anterior.

No leste, que abrange as regiões do extremo Sul, Região Metropolitana, toda costa do litoral, Serra e parte do Norte, o tempo se mantém instável e as pancadas ocorrem ainda no período da manhã. A previsão é de que a chuva incida de forma localizada, com potencial para se intensificar a partir do período da tarde.

Conforme a Climatempo, o que está impulsionando esse cenário é a formação de um ciclone sobre o oceano e próximo ao Estado, o qual dará início ao processo de formação de uma nova frente fria.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuva com perigo potencial na terça-feira (24) para as regiões citadas, válido até as 10h desta quarta-feira.

Alerta de chuva forte válido até as 10h de quarta-feira (25). Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Divulgação

Nas demais localidades do Centro e Oeste gaúcho, o tempo segue mais estável e o sol aparece entre poucas nuvens no céu ao longo do dia. Não há risco de chuva significativa.

A tendência para a quinta-feira (26) é que a estabilidade retorne ao Rio Grande do Sul. O sol volta entre nebulosidade variável, mas as temperaturas não se elevam de maneira significativa por conta da circulação de ventos oriundos do sul.

Apenas no litoral e em parte do leste do Estado pode chover fraco e de maneira isolada no período da tarde.

Veja a previsão do tempo para a sua região nesta quarta-feira:

Região Metropolitana

A quarta-feira começa nublada e com chuva pela manhã e no início da tarde. Ao longo do dia, as nuvens diminuem e o sol aparece. Em Porto Alegre, a temperatura mínima será de 19ºC e a máxima chega aos 26ºC.

Campanha

Sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite de céu limpo. Em Bagé, o termômetro varia entre 16ºC e 23ºC.

Fronteira Oeste

A previsão para a região é de manhã com sol, e muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui. Em Uruguaiana, a temperatura varia entre 17ºC e 27ºC.

Litoral Norte

No Litoral Norte, o predomínio será de sol entre algumas nuvens. Chuva passageira poderá ser observada durante o dia. À noite, o tempo fica firme. Em Tramandaí, a mínima atinge 19ºC e a máxima, 24ºC.

Litoral Sul

Para o Litoral Sul, é esperado sol e chuva pela manhã. À tarde, as nuvens diminuem e, à noite, o céu fica limpo.. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 18ºC e 24ºC.

Região Central

O dia começa com sol, mas chove ainda pela manhã. À tarde, a nebulosidade diminui e o céu fica limpo à noite. Em Santa Maria, a temperatura mínima será de 19ºC e a máxima, de 26ºC.

Região Noroeste

A tendência é de sol, com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Ijuí, a temperatura varia entre 19ºC e 27ºC.

Região Norte

A quarta-feira será de sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade permanece. Em Passo Fundo, a mínima será de 17ºC e a máxima, de 24ºC.

Região Sul

Cidades da região podem observar sol entre algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme. Em Canguçu, a mínima será de 16ºC e a máxima, de 22ºC.

Serra

A previsão é de sol entre algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Bento Gonçalves, a temperatura fica entre 16ºC e 24ºC.