Março começa com calorão e alívio deve vir só com o início do outono; veja previsão para o mês

Março começa com calorão nas primeiras duas semanas, e com previsão de alívio significativo apenas próximo do outono, que se inicia dia 20 de março. Sob influência de uma nova onda de calor, o Rio Grande do Sul ainda deve encarar dias de temperatura bastante elevada.

— Vai ser um início de março bem quente. Esse calor deve se fazer presente durante quase toda a primeira quinzena. A condição será de temperatura acima da normalidade — declara o meteorologista da Climatempo Guilherme Borges.

Conforme mapas divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros podem ficar próximos aos 40ºC nos próximos dias, especialmente na região metropolitana de Porto Alegre, nos vales do Rio Pardo e do Taquari, e também na faixa central, norte e todo o oeste do território gaúcho.

Essa tendência de calor mais intenso deve persistir até meados do dia 10 de março, quando a temperatura começa a cair.

Como ficam a temperatura e a chuva?

De acordo com a Climatempo, na segunda quinzena de março, um alívio dos termômetros poderá ser observado. Essa redução estará relacionada à previsão de uma maior presença de chuva no Estado em comparação ao período anterior, o que deve fazer com que o mês feche com índices dentro da média.

Guilherme Borges pontua que, nessa época do ano, é esperado que a temperatura varie em torno de 27ºC a 29ºC na Faixa Norte, Região Metropolitana e nos Vales. Na Serra, entre 25ºC e 27ºC; no Sul, entre 24ºC e 26ºC; e, no Oeste, Missões, Campanha, e área Central, entre 29ºC e 31ºC.

— Se pegarmos todas as temperaturas registradas ao longo do mês e fazer uma média, ela deve ficar dentro da normalidade, porque terá dias com muito calor, mas terá dias mais amenos. A chuva favorece para deixar a temperatura mais reduzida. Quando olhamos para a projeção de todo o mês de março, vemos uma tendência de temperatura dentro da média na maior parte do Rio Grande do Sul — pontua Guilherme Borges.

A quantidade de chuva também deve fechar próxima à média esperada no mês, aponta o meteorologista. Na faixa Sul, região dos Vales e Região Metropolitana, o mês deve apresentar entre 100mm e 140mm. Nos arredores da Fronteira Oeste, Campanha, faixa Norte e Serra, entre 140mm e 180mm.

Tempo mais seco, segundo o Inmet

Na perspectiva do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no entanto, março deve seguir uma tendência de tempo mais seco, com a presença de chuva abaixo da média climatológica. Um dos motivos seria uma intensificação do La Niña.

— Quando falamos em La Niña, falamos em bloqueio atmosférico, que pode provocar ondas de calor. Quando há a quebra desses bloqueios, vêm as tempestades, podendo ser mais intensas em um local do que o outro. Podemos ter chuva que se aproxima da média no mês em alguns locais, enquanto outros não passa nem 30%, 40% do volume esperado — diz Glauco Freitas, meteorologista do Inmet.

A chuva deve apresentar um comportamento mais irregular e de pancadas localizadas, podendo ocorrer com uma maior frequência e em maior quantidade em algumas regiões do que em outras.

— As temperaturas continuam altas, mas não tanto quanto comparada aos primeiros dias de março. No final do mês, em algum momento, pode ter uma quebra do atual bloqueio atmosférico, que poderá provocar temporais localizados.

Mapas de anomalia da temperatura

A Climatempo divulgou uma sequência de mapas que mostram a anomalia de temperatura mensal — um prognóstico inicial de como deve ser o comportamento da temperatura durante março. Os modelos têm como referência a temperatura média esperada e apresentam se há uma tendência de elevação ou de redução.

De acordo o modelo meteorológico, as primeiras duas semanas de março devem registrar temperatura entre 3ºC a 7ºC acima da média, a depender da região. Essa estimativa está identificada nas cores em laranja e vermelho.

Na semana seguinte, entre 11 de março até 18 de março, há uma expectativa de temperatura dentro da normalidade. Posteriormente, até o dia 25, o modelo aponta para uma redução da temperatura em relação à média, cerca de 1,5ºC a menos do esperado, representado pela cor azul.

É válido destacar que o outono no Hemisfério Sul começa oficialmente no dia 20 de março, a partir das 06h02min.

E a estiagem?

Segundo o meteorologista Glauco Freitas, essa tendência de tempo mais seco não irá amenzar as consequências da estiagem. As altas temperaturas favorecem a evaporação da água presente no solo e, nessas circunstâncias, na maioria das vezes, a quantidade de chuva não é o suficiente para suprir o déficit hídrico registrado nas últimas semanas.

