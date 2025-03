Calorão, sensação de abafamento e chuva: como deve ser o final de semana de Carnaval no RS 

Em Porto Alegre, o sábado (1º) começa ensolarado. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O final de semana de Carnaval será de calorão no Rio Grande do Sul, com a temperatura podendo se aproximar dos 40ºC na maior parte das regiões. Contudo, além do aumento na temperatura e da sensação de abafamento, o período será marcado pela possibilidade de chuva.

No sábado (1º), as instabilidades seguem atuando sobre parte do Estado, por conta da associação entre calor e a presença de umidade na atmosfera. O dia começa com sol, seguido pelo aumento de nuvens. Núcleos de chuva começam a se desenvolver e as pancadas se espalham sobre as áreas das Missões, Fronteira Oeste, Campanha, Centro e Sul.

Em Porto Alegre, a temperatura se aproxima dos 36ºC. Em Santa Rosa, pode chegar aos 37ºC, enquanto em Santa Maria, aos 38ºC. Para os gaúchos que vão curtir o fim de semana no Litoral, podem encontrar índices em torno dos 32ºC em Capão da Canoa e 37ºC em Rio Grande.

O sol predomina na maior parte do RS no domingo (2). Há previsão de pancadas isoladas de chuva à tarde, especialmente na Campanha, na Região Central e nos vales do Rio Pardo e do Taquari.

Os termômetros seguem em elevação. Em Santa Maria, a temperatura deve variar entre 26ºC e 39ºC. Em Capão da Canoa, entre 24ºC e 33ºC. Em Canguçu, pode chegar aos 41ºC.

A previsão indica que a segunda-feira (3) será ensolarada em todas as regiões. O destaque continua para o calor intenso.

Veja a previsão para a sua região neste sábado:

Região Metropolitana

A previsão do tempo para sábado é de sol, com aumento de nuvens ainda pela manhã. Pancadas de chuva são esperadas à tarde e à noite. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 25ºC e 36ºC.

Campanha

O sábado começa com sol entre algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Bagé, a mínima atinge os 24ºC e a máxima, os 35ºC.

Fronteira Oeste

A região deve ter sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite, ocorrem pancadas de chuva. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre os 26ºC e os 36ºC.

Litoral Norte

O dia começa com sol entre algumas nuvens, com chance para chuva passageira. À noite, o tempo fica firme. Em Capão da Canoa, a temperatura fica entre 24ºC e 32ºC.

Litoral Sul

Sábado começa com sol, com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde. Noite chuvosa. Em Rio Grande, a mínima atinge os 24ºC e a máxima, os 37ºC.

Região Central

Tempo com sol e aumento de nuvens. Pancadas de chuva à tarde. À noite, nebulosidade, mas sem chuva. Em Santa Maria, os termômetros ficam entre 25ºC e 38ºC.

Região Noroeste

É esperado um sábado de sol entre muitas nuvens à tarde e à noite, mas sem chuva. Em Santa Rosa, a temperatura varia entre 25ºC e 37ºC.

Região Norte

Sábado de sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Nebulosidade à noite, sem chuva. Em Passo Fundo, a mínima atinge os 22ºC e a máxima, os 33ºC.

Região Sul

Previsão indica que o dia começa com sol, seguido pelo aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Canguçu, a temperatura varia entre 24ºC e 37ºC.

Serra

A região deve ter sol entre muitas nuvens durante o dia e pancadas de chuva à tarde. Nebulosidade persiste durante a noite. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 22ºC e 35ºC.

Veja a previsão para a sua região neste domingo:

Região Metropolitana

Para domingo, a previsão indica que o dia começa com sol, com aumento de nuvens. Pancadas de chuva devem ocorrer à tarde e à noite. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 24ºC e 36ºC.

Campanha

Domingo com predomínio de sol, seguido pelo aumento de nuvens. Pancadas de chuva são esperadas à tarde. Em Bagé, a mínima atinge os 24ºC e a máxima, os 37ºC.

Fronteira Oeste

A previsão é de sol e períodos de céu nublado. Noite com nebulosidade. Há possibilidade de chuva isolada. Em Uruguaiana, os índices nos termômetros ficam entre os 25ºC e os 38ºC.

Litoral Norte

Domingo ensolarado, com algumas nuvens à tarde. Noite estrelada. Em Capão da Canoa, a temperatura fica entre 24ºC e 33ºC.

Litoral Sul

O dia começa com sol entre muitas nuvens. Pancadas de chuva ocorrem à tarde e à noite. Em Rio Grande, a mínima atinge os 25ºC e a máxima, os 37ºC.

Região Central

Previsão é de sol e aumento de nuvens ainda pela manhã. Pancadas de chuva devem ser observadas à tarde e à noite. Em Santa Maria, os termômetros ficam entre 26ºC e 39ºC.

Região Noroeste

Dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Possibilidade de chuva isolada. Em Santa Rosa, a temperatura varia entre 26ºC e 37ºC.

Região Norte

Nevoeiro é esperado ao amanhecer, seguido pela abertura de sol. Nuvens aumentam no decorrer da tarde e há possibilidade de chuva isolada. Em Passo Fundo, a mínima atinge os 21ºC e a máxima, os 36ºC.

Região Sul

Previsão do tempo para domingo é de sol entre muitas nuvens. Pancadas de chuva são esperadas à tarde e à noite. Em Canguçu, a temperatura varia entre 23ºC e 41ºC.

Serra

Domingo começa com sol, com nevoeiro ao amanhecer e algumas nuvens à tarde. Noite de céu limpo. Há possibilidade de chuva isolada. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 23ºC e 38ºC.

*Produção: Carolina Dill