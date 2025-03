Calor de 40ºC e pancadas de chuva: como fica a previsão do tempo para a semana no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul enfrenta uma nova onda de calor e, nesta semana, as temperaturas deverão ultrapassar os 40ºC . A estimativa da Climatempo é de que o fenômeno dure até o dia 10 de março . A boa notícia é que o Estado não enfrentará os dias quentes sem chuva, uma vez que a previsão é de que municípios registrem pancadas ao longo da semana.

— A temperatura está muito elevada e, no Rio Grande do Sul, a gente tem a circulação atmosférica que fornece mais umidade. Essa condição de mais umidade com calor potencializado geralmente causa essas pancadas de fim de tarde, que podem vir com muita força — explica.