Nove meses depois, seguem presos os envolvidos em latrocínio de pai e filho em Muliterno

Quase nove meses depois, seguem presos todos os envolvidos no latrocínio que matou pai e filho no domingo de Páscoa em Muliterno, município de 1,7 mil habitantes do norte gaúcho.

Luiz Brollo Sobrinho, 71 anos, e Fábio Júnior Brollo, 44, foram alvejados por assaltantes que invadiram o mercado gerenciado pela família na manhã de 31 de março.

O crime com fim trágico se tornou uma das reportagens mais lidas em GZH Passo Fundo em 2024 — motivo pelo qual integra série sobre os assuntos do ano. As atualizações serão publicadas no site nas próximas semanas como forma de lembrar o ano que passou.

A investigação da Polícia Civil apontou que o assalto foi orquestrado por detentos do Presídio Regional de Passo Fundo. O mandante foi um homem de 42 anos, que coordenou as ações daquele domingo de Páscoa.

Ele tinha mandado de prisão preventiva em aberto e foi identificado em maio, assim como um dos executores dos disparos. Em abril, um terceiro homem, de 50 anos, foi preso por participar do crime. É o suspeito de fornecer o carro usado pelos criminosos durante o assalto.

— Conseguimos prender todos os envolvidos nesse crime. O homem que forneceu o carro e fez a logística do assalto, o mandante que estava preso e, por fim, os dois executores — disse o delegado Diogo Ferreira, da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

Dessa forma, o Ministério Público denunciou os acusados pelo crime de latrocínio e todos respondem pelo processo na comarca de Lagoa Vermelha.

— Eles foram denunciados e continuam presos, aguardando o andamento do processo judicial — completou Ferreira.

Assalto durou menos de 10 minutos

Câmeras gravaram toda a ação dos assaltantes. Nas imagens, é possível ver que três homens entram no estabelecimento às 8h15min, anunciam o assalto às 8h27min e saem às 8h36min, depois de atirar contra o comerciante e o filho. Luiz Brollo Sobreinho morreu no local.

Fábio chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital de David Canabarro.

Um terceiro filho de Luiz, Afrânio Leonardo Brollo, também foi atingido durante o assalto, com uma coronhada que resultou em ferimentos. As imagens mostraram que Luiz tentou se defender dos criminosos com um pedaço de madeira, depois que seu filho Fábio foi baleado.