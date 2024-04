A ação dos assaltantes que mataram pai e filho em um mercado na manhã deste domingo (31) em Muliterno, no norte gaúcho, durou 10 minutos. Imagens de câmeras de videomonitoramento obtidas por GZH Passo Fundo mostram que três homens entraram no estabelecimento às 8h15min, anunciaram o assalto às 8h27min e saíram às 8h36min, depois de atirar contra o comerciante Luiz Brollo Sobrinho, 71 anos, que morreu no local, e o filho dele.