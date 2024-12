Passo Fundo está entre cidades alvo de operação do MP que mira fraudes em registros de armas

Passo Fundo está entre os 35 municípios gaúchos e um catarinense alvos de uma operação do Ministério Público Militar (MPM) para coibir fraudes em registros de colecionadores, atiradores e caçadores (CACs) . A ação acontece na manhã desta terça-feira (17).

Cerca de 280 agentes cumprem 82 mandados de busca e apreensão . A ação é uma parceria com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público.

Até as 9h, uma pessoa foi presa em flagrante . Os policiais apreenderam mais de 60 armas , cerca de cem munições, um drone, celulares e documentos.

Na mira da chamada Operação Desarme estão 141 armas obtidas ilegalmente pelos suspeitos. A partir do confisco do armamento e dos celulares do grupo, o MPM quer traçar um mapa dos contatos de cada CAC.