Copa da França tem 32-avos de final com Lens-PSG e Saint Étienne-Olympique de Marselha

Os 32-avos de final da Copa da França, fase que começa nesta sexta-feira (20), terá como destaque dois duelos entre equipes da primeira divisão, Lens-Paris Saint-Germain e Saint Étienne-Olympique de Marselha, ambos no domingo, além de várias equipes das divisões inferiores determinadas a surpreender.

Entre sexta e domingo, os 18 clubes da Ligue 1 entrarão na disputa. O PSG terá que viajar ao estádio Bollaert sem o goleiro italiano Gianluigi Donnarumma, que está afastado após sofrer graves lesões faciais na quarta-feira, num pisão involuntário do zagueiro Wilfred Singo, do Monaco.

Mas, além dos duelos entre times da elite, que se repetem todos os finais de semana do campeonato, as Copas sempre são marcadas por histórias de times menores que conseguem estragar a festa dos 'grandes'.

Este poderá ser o caso do Union Saint-Jean, clube da cidade de Bordeaux que disputa a sexta divisão francesa (Régional 1) e que receberá no domingo o Monaco, atual 3º colocado da primeira divisão francesa.

Outro time de Bordeaux, o Girondins, tradicional do Campeonato Francês, mas atualmente afundado na quarta divisão por problemas financeiros, receberá o Rennes comandado pelo técnico argentino Jorge Sampaoli, atual 12º colocado da Ligue 1. Assim, o estádio Matmut, um dos mais conhecidos do futebol francês, vai voltar a atrair as atenções da França durante algumas horas.