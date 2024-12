Inter de Milão vence Udinese (2-0) e vai às quartas da Copa da Itália

A Inter de Milão se tornou a oitava e última equipe a se classificar para as quartas de final da Copa da Itália ao derrotar a Udinese por 2 a 0 em casa, nesta quinta-feira (19), no encerramento das oitavas do torneio.

O atacante austríaco Marko Arnautovic (aos 30 minutos) e o meia albanês Kristjan Asllani (45'+2) encaminharam a vitória já no primeiro tempo e a segunda etapa no estádio Giuseppe Meazza foi relativamente tranquila para os 'nerazzurri', que não pisaram no acelerador.

O técnico Simone Inzaghi também mostrou que seu elenco tem alternativas garantidas, já que disputou esta partida fazendo oito mudanças em relação ao time que jogou na segunda-feira, em Roma, contra a Lazio, com uma impressionante goleada da Inter de 6 a 0.

A única preocupação do time de Milão foi um problema físico sofrido pelo atacante argentino Lautaro Martínez nos últimos instantes do jogo. O campeão mundial 'albiceleste' sentiu uma dor no joelho.

A 'Coppa Italia' se despede de 2024 e volta com as quartas de final em fevereiro.

Nos próximos dias, será a vez da Serie A com sua rodada pré-natalina e nela a Inter, terceira colocada com três pontos atrás da líder Atalanta, jogará em casa na segunda-feira contra o modesto Como.

A Inter de Milão fechará então o ano de 2024 visitando o Cagliari e começará 2025 na Arábia Saudita, onde enfrentará a Atalanta nas semifinais da Supercopa da Itália.

--- Resultados das oitavas de final da Copa da Itália:

- Terça-feira, 3 de dezembro:

(+) Bologna - Monza 4 - 0

(+) Milan - Sassuolo 6 - 1

- Quarta-feira, 4 de dezembro:

Fiorentina - (+) Empoli 2 - 2 (3-4 nos pênaltis)

- Quinta-feira, 5 de dezembro:

(+) Lazio - Napoli 3 - 1

- Terça-feira, 17 de dezembro:

(+) Juventus - Cagliari 4 - 0

- Quarta-feira, 18 de dezembro:

(+) Atalanta - Cesena 6 - 1

(+) Roma - Sampdoria 4 - 1

- Quinta-feira, 19 de dezembro:

(+) Inter de Milão - Udinese 2 - 0

(+) classificados para as quartas de final