Fernanda Torres elogia Mikey Madison: "Queria pedir para só mandarem amor, aquela mulher é muito legal"

Artistas se encontraram após a cerimônia. HANDOUT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Fernanda Torres mostrou que não quer rivalidade entre atrizes no cinema. Em entrevista coletiva em Los Angeles nesta segunda-feira (3), Fernanda Torres enalteceu a atriz Mikey Madison, de Anora, que competia com a brasileira na categoria de melhor atriz e acabou levantou a estatueta para casa.

Além da interprete de Eunice Paiva, Walter Salles e Selton Mello participaram da entrevista e celebraram o cinema independente e o prêmio de melhor filme internacional — feito inédito para o Brasil.

Torres brincou que o longa brasileiro e Anora são "primos". Ela traçou as semelhanças entre as obras, destacando que ambos são produções independentes.

Na categoria de melhor atriz, a artista de 25 anos concorria com Cynthia Erivo (Wicked), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), Demi Moore (A Substância), além da brasileira. Após a vitória na categoria, muitos brasileiros foram às redes sociais mostrar indignação com o resultado — por vezes direcionando xingamentos à Mikey Madison.

— O Brasil é muito apaixonado, mas queria pedir para só mandarem amor para Madison. Aquela mulher é muito legal — disse Torres.

Encontro na premiação

Em um vídeo divulgado após a premiação, a brasileira aparece cumprimentando a vencedora e trocando gestos carinhosos.

No registro, Torres dá os parabéns à jovem e chega a beijá-la no rosto. As duas ainda posaram para fotos ao lado do diretor Walter Salles, que comandou Ainda Estou Aqui.

Trajetória de Mikey Madison

Natural de Los Angeles, na Califórnia, Mikey começou a carreira em 2013, com participações em curtas-metragens. Ela teve o primeiro papel em um longa em 2015, no drama Liza Liza: Skies Are Grey (sem lançamento no Brasil).

Mikey se tornou conhecida pela atuação em Better Things (2016–2022). Em 2019, conseguiu um papel no longa Era uma vez em… Hollywood, do diretor Quentin Tarantino, indicado na categoria de melhor filme na edição do Oscar de 2020.

Mikey Madison passou pela campanha do Oscar em uma espécie de anonimato digital. A atriz de 25 anos não tem (e não pretende ter) rede sociais.

— Não é algo que pareça autêntico ou natural para mim, e não acho que eu teria algo muito impactante para adicionar às redes sociais — disse Mikey em entrevista à Bustle em novembro de 2024.

A atriz afirmou que é uma pessoa sensível e acha que estar fora do ambiente das redes sociais é a opção mais segura e saudável.

Produção: Estfany Soares