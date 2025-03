União Corinthians perde para o Flamengo, mas segue em 5º no NBB

Raven Barber (D) disputa a bola com Ruan (E). Vinícius Molz Schubert / União Corinthians

Em um grande jogo e com final emocionante, o União Corinthians perdeu para o Flamengo, por 82 a 77, nesta segunda-feira (3), pela fase de classificação do Novo Basquete Brasil. Com a derrota em Santa Cruz do Sul, o time gaúcho se manteve na quinta posição na classificação, agora com 14 vitórias contra 11 derrotas.

O feriado de Carnaval e o forte calor que assola o Rio Grande do Sul não foram capazes de afastar o público, que compareceu em grande número e quebrou o recorde da temporada, com 4.600 pessoas presentes no ginásio Arno Frantz.

Apesar de contar com o retorno de Fabrício Veríssimo, o técnico Rodrigo Silva escalou o quinteto titular com Jony Machuca, Pedro Nunes, Duane Johnson, Rafail Lanaras e Raven Barber.

Como foi a partida

O jogo começou com as equipes se alternando nos ataques e o final do primeiro quarto marcou 21 a 20 para os cariocas, liderados pelos seis pontos e três rebotes de Kayo Gonçalves.

No segundo período a partida seguiu o mesmo roteiro e dessa vez os gaúchos marcaram um ponto a mais e as equipes foram para o intervalo igualadas em 39 a 39. O armador Vithinho comandou o time da casa com sete pontos e duas assistências.

4,6 mil torcedores quebraram recorde de público da temporada. Vinícius Molz Schubert / União Corinthians

Mais preciso nos arremessos durante o terceiro tempo, o Flamengo voltou a controlar as ações e conseguiu oito pontos de frente (64 a 56). Apagado na primeira metade da partida, o norte-americano Duane Johnson marcou sete pontos para o União Corinthians, enquanto os cariocas contaram com 10 pontos e dois rebotes do ala Gui Deodato e oito pontos e três assistências do armador Alexey Borges.

Os últimos 10 minutos elevaram ainda mais a temperatura no ginásio. Os dois times estavam empatados em 75 a 75 com o cronômetro marcando 2min34seg para o final. Jhonatan Luz fez uma cesta de três e deixou os visitantes na frente (78 a 75). Vithinho tentou devolver da mesma forma e errou e no contra-ataque, após sofrer falta, Jhonatan Luz converteu dois lances livres e a distância chegou aos cinco pontos (80 a 75).

Após um erro do Flamengo, Vithinho sofreu falta e converteu os dois arremessos para devolver o União Corinthians ao jogo. Restava 1min15seg e a diferença novamente era de três (80 a 77).

Um novo erro do time rubro-negro, desta vez de Alexey Borges, e a equipe de Santa Cruz do Sul foi para o ataque e Lanaras teve a chance do empate em um bola de três, mas acertou o aro. O cronômetro marcava 27 segundos para o fim do jogo. Ainda deu tempo para mais dois arremessos livres serem convertidos pelo time carioca, que pela segunda vez teve no comando o técnico argentino Sérgio Hernández, que substitui Gustavo de Conti, demitido.

Os cestinhas da partida

Alexey Borges terminou como cestinha da partida. Ele marcou 19 pontos e ainda deu nove assistências, além de conseguir três rebotes. Gui Deodato fez 15 pontos e garantiu oito rebotes, enquanto Kayo Gonaçalves marcou 14 e pegou cinco rebotes.

Alexey Borges (E) liderou a vitória do Flamengo. Vinícius Molz Schubert / União Corinthians

Com 20 vitórias em 25 atuações, o Flamengo se manteve na vice-liderança do NBB. O líder é o Minas Tênis Clube, que fora de casa venceu a Unifacisa (PB) por 79 a 77.

No União Corinthians, o grego Lanaras e o argentino Machuca, ambos com 15, foram os maiores pontuadores, seguidos por Duane Johnson, que fez 13, deu quatro assistências e garantiu seis rebotes.

A rodada desta segunda ainda teve as vitórias do Botafogo (RJ) sobre o São José (SP), por 71 a 68, e do Sesi Franca (SP) sobre o Pinheiros (SP) por 91 a 82.