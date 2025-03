Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 04 de março

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta terça (04), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 04/03 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Aquelas pessoas que oprimem você não são necessariamente más pessoas, mas representam forças que limitam seus movimentos e impedem que você alce o voo pretendido. Isso vai passar, não requer grande força para superar.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Apesar do barulho que o Carnaval produz, há momentos de introspecção que sua alma deveria aproveitar ao máximo, porque produzirão reflexões importantes que servirão para as futuras decisões que deverá tomar.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Enquanto as perspectivas se abrem e você se entusiasma com elas, chega uma hora em que se torna necessário colocar os pés no chão e escolher a dedo o que você prefere, para, aí sim, apostar todas suas fichas.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Ideal seria que todos pudéssemos viver como se não tivéssemos de dar explicações a ninguém sobre nossos desejos e comportamentos. Por que será que não vivemos esse ideal? Por que será que nos encerramos dentro do medo?

Leão: nascidos entre 23/06 e 22/08

As boas mudanças começam com ideações entusiastas a respeito do futuro, as quais, apesar de serem impraticáveis de imediato, não devem ser descartadas, porque o sentimento entusiasta é sagrado. É o impulso divino.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

As pessoas que sua alma usa de referência na atualidade, e com as quais conversa mentalmente, são as que produzem complicações que aparentemente não deveriam acontecer, mas acontecem. Você vai superar tudo isso.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Faça a maior aproximação possível às pessoas que sejam de seu interesse, respeitando códigos, etiquetas e protocolos, para que elas não pensem que você as está atropelando. Faça as devidas articulações sociais.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

A maneira mais fácil de tentar arrumar algo que esteja perturbando você é encontrar algum culpado e o criticar, mas com certeza, pelo menos dessa vez isso não vai solucionar. Assuma o dever de ordenar tudo.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Faça o que você quiser, mas aceite que toda ação traz consequências, para depois você não fingir que não sabia do que aconteceria. É propício dar valor aos seus desejos, mas sem atropelar ninguém.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Enquanto a maioria das pessoas perde o juízo, seja você o porto seguro para elas, as confortando e criando um espaço onde elas possam se sentir à vontade para recuperar o fôlego e continuar perdendo a cabeça.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Enquanto houver dinamismo, haverá também perspectivas e novidades em andamento. Por isso, evite se acomodar, saia do seu lugar de conforto, procure se movimentar de um lugar a outro, mesmo que sem destino fixo.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03