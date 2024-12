Corpo com marcas de tiros é encontrado no bairro Vera Cruz

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta terça-feira (17) com marcas de tiros na Rua Ludovico Della Mea , bairro Vera Cruz, em Passo Fundo .

De acordo com a Brigada Militar, o corpo foi encontrado por moradores em uma área de mata e apresentava ferimentos na região do tórax. Havia cápsulas de projéteis perto do cadáver.