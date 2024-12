Polícia alerta sobre como se proteger de golpes digitais envolvendo prefeituras do norte e noroeste gaúcho

Nos últimos dias, municípios das regiões Norte e Noroeste do Rio Grande do Sul tiveram os nomes usados em tentativas de golpes envolvendo e-mails falsos e contatos fraudulentos. Os casos aconteceram nas cidades de Passo Fundo, Tapejara, Palmeira das Missões e Seberi, no norte gaúcho, e em Três Passos, no noroeste.