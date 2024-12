Resgatada por Thiago Maia comemora prêmio de jogador do Inter na Fifa: "Meu herói"

Evair recebeu a reportagem para falar do resgate.

Ganhador do prêmio Fair Play da Fifa em 2024, Thiago Maia deixou uma pessoa em especial com ainda mais felicidade. Evair Carneiro Gomes, 71 anos, que virou um dos símbolos da enchente em Porto Alegre, não escondeu sua felicidade pelo troféu recebido pelo volante do Inter. Ela foi uma das tantas pessoas resgatadas pelo jogador colorado em maio, quando a água invadiu a Capital.