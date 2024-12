Casal paraguaio é preso com cem quilos de maconha em Sarandi

Foram encontrados 108 quilos de maconha em compartimentos ocultos do carro. PRF / Divulgação

Um casal de nacionalidade paraguaia foi preso com mais de cem quilos de maconha na BR-386, em Sarandi. A abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) aconteceu por volta do meio-dia deste domingo (15), no norte gaúcho.

A droga estava escondida dentro de um carro com placas argentinas. No veículo, um Nissan Kicks, estavam o motorista, de 32 anos, e uma passageira, de 24 anos, ambos do Paraguai.

Durante a fiscalização, os policiais suspeitaram do casal e resolveram fazer uma busca detalhada no interior do carro, encontrando vários compartimentos ocultos no assoalho, painel, lataria, para-lamas e para-choques. Nos fundos falsos estavam escondidos quase duzentos tabletes de droga de diversos tamanhos.

Após a pesagem total da droga foram encontrados 108 quilos de maconha. Na sequência, a PRF também descobriu que o veículo estava com placas clonadas e documentação falsa.