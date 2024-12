Jovem sofre ataque com faca em Passo Fundo

Por volta das 7h deste domingo (15), um jovem de 21 anos foi atacado a golpes de faca no Centro de Passo Fundo, no norte do RS. Ele foi internado no Hospital de Clínicas e seu estado de saúde é grave.

O caso ocorreu na Rua Bento Gonçalves, próximo da Avenida Brasil. A Brigada Militar foi acionada por pessoas que passavam no local e, ao chegarem, os policiais encontraram a vítima com lesões nas costas e no pescoço.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o jovem e uma amiga viram o carro de um conhecido, que também teria sido atacado com facadas às 6h30min. Quando se aproximaram, um veículo de cor preta chegou no local e um homem desceu e atacou a vítima.