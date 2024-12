Colisão entre carro e carreta deixa três mortos na BR-285, em Ijuí

Veículo envolvido é um HB20 Sedan com placas de Porto Alegre.

Na manhã deste domingo (15), três pessoas morreram em um acidente envolvendo um carro e uma carreta na BR-285 , em Ijuí. A colisão foi por volta das 9h30min, no trevo de acesso da rodovia para a RS-342 , na Região Noroeste.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas pessoas não resistiram ao impacto e morreram no local, na altura do Km 464. Outras duas vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao Hospital de Ijuí, mas uma delas morreu durante o trajeto devido à gravidade dos ferimentos.

Os dois mortos e os dois feridos estavam no carro, um HB20 Sedan com placas de Porto Alegre. As vítimas fatais são o contdutor, um homem de 63 anos, e um dos passageiros. Já o caminhão tem placas de Água Santa.