Homem morre em acidente envolvendo carro e caminhão na BR-386, em Soledade

Vítima dirigia uma Saveiro com placas de Fontoura Xavier. Adroaldo Müller / Canal do Müller

Um homem de 34 anos morreu na madrugada desta quarta-feira (5) após uma colisão envolvendo um carro e um caminhão no km 258 da BR-386, em Soledade, no norte do Estado.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Saveiro, com placas de Fontoura Xavier, colidiu frontalmente com o caminhão, com placas de Erechim. Após a batida, os veículos saíram da pista e tombaram.

O motorista da Saveiro — natural de Fontoura Xavier e que não teve o nome divulgado —, morreu no local. Já o condutor do caminhão, de 42 anos, natural de Espumoso, foi encaminhado para o Hospital Frei Clemente de Soledade com lesões leves.