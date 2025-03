Rodovias federais do norte gaúcho devem ter movimento intenso a partir do fim da tarde desta terça

O motorista que deixar para pegar a estrada mais para o fim do dia neste feriado de Carnaval deve enfrentar um fluxo intenso de veículos . É o que espera a polícia rodoviária nas estradas federais do norte gaúcho, como a BR-285 e BR-386 . Já na RS-135 , a previsão é que o aumento seja só na quarta-feira (5).

A expectativa é que nesta terça-feira (4), passem pela BR-285 cerca de 30 mil veículos , conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Mas, a rodovia com maior movimento na região norte do RS, deve ser a BR-386 , principal ligação com a região metropolitana de Porto Alegre e o litoral gaúcho. Segundo a PRF, o fluxo na estrada deve ultrapassar os 30 mil veículos .

A mesma previsão também é mantida pela CCR Via Sul, que administra a BR-386. Segundo a concessionária, devem transitar pela estrada cerca de 34,2 mil veículos no sentido capital-interior entre terça e quarta-feira (5). Outros 25,8 mil devem seguir do interior em direção à capital no mesmo período.