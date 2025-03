Adolescente que estava desaparecido é encontrado morto na RS-332 em Não-Me-Toque

Um adolescente que estava desaparecido desde a noite de segunda-feira (3) foi encontrado morto às margens do km 173 da RS-332, na Linha Conceição, em Não-Me-Toque , na manhã desta terça-feira (4). A suspeita é que ele tenha se acidentado enquanto pilotava uma motocicleta.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) de Tapera, ele foi identificado como Caetano Huther Ellwanger, de 16 anos .

As causas do acidente ainda serão apuradas. A perícia realiza levantamentos no local.