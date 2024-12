Homem morre em acidente na RS-324, em Casca

Um homem morreu em um acidente na RS-324 , no norte do RS, na manhã deste domingo (15). O motorista de 32 anos, morador de Casca, era o único ocupante do veículo Gol, que caiu de uma ponte .

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o acidente foi por volta das 7h na altura do Km 238, próximo da Linha 20 Parizzi. Por motivos ainda desconhecidos, o motorista saiu da pista, tombou de uma ponte e caiu dentro do riacho.

Com a queda, o homem morreu no local. A identidade da vítima não foi divulgada e as causas do acidente agora serão investigadas.