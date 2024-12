Três que morreram em acidente na BR-285 são velados juntos em Santa Rosa

As três pessoas que morreram em acidente de trânsito na BR-285, em Ijuí , no domingo (15), são velados juntos nesta segunda-feira (16).

O trio ocupava o HB20 Sedan com placas de Porto Alegre que bateu em uma carreta de Água Santa por volta das 9h30min, no km 464 da rodovia. As vítimas são:

Além deles havia no carro outro homem, de 68 anos, que ficou ferido e está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital de Clínicas de Ijuí. O estado de saúde não foi divulgado.

O culto de despedida está marcado para as 14h. Eles serão enterrados no Cemitério Municipal de Santa Rosa depois da celebração.

A colisão aconteceu na BR-285 em Ijuí, próximo da RS-324, no trevo de acesso para o município de Catuípe, no noroeste do RS. Duas pessoas morreram no local e a terceira a caminho do hospital. O motorista do caminhão não se feriu.