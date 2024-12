Papa denuncia excessos de sistema financeiro que 'esmaga as pessoas'

O papa Francisco criticou, nesta segunda-feira (16), diante de representantes de bancos italianos, os excessos de um sistema financeiro que "esmaga as pessoas" e pediu novamente o perdão da dívida dos países em dificuldades.

"Quando o sistema financeiro esmaga as pessoas, fomenta as desigualdades e se afasta da vida dos territórios, trai seu propósito", lamentou o papa em um discurso no Vaticano diante de delegações de três instituições bancárias italianas.