Motorista colide com poste de energia e morre em Palmeira das Missões

Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do acidente.

O acidente aconteceu por volta das 20h, na localidade de Esquina Brandão. Segundo informações da Brigada Militar, o motorista dirigia um Uno quando perdeu o controle do carro e se chocou no poste de energia elétrica.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiverem no local, mas o homem morreu na hora com o impacto da colisão. A ocorrência foi registrada e entregue à Polícia Civil, que vai investigar as circunstâncias do acidente.