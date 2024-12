"Senna" some do catálogo da Netflix e gera reclamações nas redes sociais

Usuários da Netflix, especialmente aqueles que assistiam a série Senna , foram pegos de surpresa na manhã deste sábado (14) ao não encontrarem a produção no streaming. O "sumiço" gerou série de questionamentos e reclamações, movimentando as redes sociais.

No X (antigo Twitter), diversos internautas relataram que estavam acompanhando os episódios da minissérie quando perceberam que eles haviam saído do catálogo. O problema não foi observado apenas no Brasil, pessoas de países como França e Alemanha também manifestaram que estavam sem conseguir acessar a produção.

Senna foi lançada no dia 29 de novembro e acompanha a vida pessoal e profissional do piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, que morreu aos 34 anos vítima de um acidente no circuito de Ímola, no Grande Prêmio de San Marino, na Itália. Desde a divulgação, a série alcançou grande sucesso e, até o momento do ocorrido, encontrava-se entre as produções mais assistidas da Netflix dos últimos dias.