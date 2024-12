Identificadas vítimas de acidente com três mortes na BR-285, em Ijuí

Trânsito no trecho chegou a ser bloqueado no começo da manhã. PRF / Divulgação

Foram identificadas as vítimas do acidente que deixou três mortos e um ferido na BR-285, na manhã deste domingo (15). Todas eram ocupantes de um HB20 Sedan com placas de Porto Alegre que colidiu com uma carreta com placas de Água Santa, por volta das 9h30min, no Km 464 da rodovia.

Conforme a Polícia Civil, que investiga as circunstâncias do acidente, as vítimas são Ilda Rolim dos Santos, de 69 anos, e Zelinda Rolim Kraus, de 58 anos, ambas de Santa Rosa, além de Jorge Antenor Kraus, de 63 anos, natural de Santo Cristo.

Leia Mais Colisão entre carro e carreta deixa três mortos na BR-285, em Ijuí

A quarta vítima, encaminhada ao Hospital de Clínicas de Ijuí, é José Darci de Matos, de 68 anos. Ele também era ocupante do carro e segue internado, mas seu estado de saúde não foi informado.