Colisão entre ônibus e caminhão deixa um ferido na BR-468

Motorista do caminhão foi encaminhado ao Hospital de Palmeira das Missões com ferimentos leves.

Um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão deixou uma pessoa ferida no início da manhã deste domingo (15). O caso aconteceu por volta das 5h30min, no trevo de acesso a Palmeira das Missões pela BR-468 .

Os dois veículos colidiram quando, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão tentou acessar a rodovia e acabou se chocando com o ônibus, que já estava na via.

Com o choque, o motorista do caminhão ficou ferido e foi encaminhado para atendimento médico no Hospital de Palmeira das Missões. O homem de 38 anos teve ferimentos leves, enquanto nenhum dos ocupantes do ônibus precisou de atendimento.