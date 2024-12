Homem morre após colisão frontal na RS-477

Um homem morreu e outro ficou ferido após um acidente de trânsito na RS-477 , rodovia que liga o Rio Grande do Sul a Santa Catarina. A colisão frontal entre os dois carros aconteceu por volta das 22h de sábado (14), em Erechim.

Segundo informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar, um automóvel modelo VWGol e um veículo Honda Civic se envolveram no acidente. O choque entre os carros ocorreu na altura do Km 3 da rodovia, que conecta Erechim e a cidade de Áurea.