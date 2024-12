Jovem de 27 anos morre em colisão frontal na BR-471, em Santa Cruz do Sul

Um motorista morreu na noite deste sábado (14) em um acidente em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. A colisão aconteceu na BR-471, na área urbana, no bairro Independência, por volta das 19h30min, nas proximidades do quilômetro 140. Outras duas pessoas ficaram feridas e foram hospitalizadas.

Bruno Eduardo Dick, de 27 anos, seguia em um Gol pela rodovia, quando o veículo bateu de frente com um Sandero, onde estava um casal. O condutor chegou a ficar preso nas ferragens, segundo o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência. Dick morreu no local do acidente.

Leia Mais Colisão entre carro e carreta deixa três mortos na BR-285, em Ijuí

Os dois feridos no outro veículo foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Eles foram levados ao Hospital Santa Cruz. O estado de saúde dos feridos não foi informado até o momento. As circunstâncias do acidente ainda devem ser apuradas.

Dick era morador de Santa Cruz do Sul e havia completado 27 anos na última semana. O condutor deixa os pais, uma irmã e a namorada — ele havia perdido um irmão no início de outubro.