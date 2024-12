Augusto Melo exalta recuperação de Yuri Alberto e indica permanência de Depay no Corinthians

Presidente do Corinthians, Augusto Melo apareceu com um semblante de alívio após o fim do Campeonato Brasileiro com a ascensão meteórica do clube, que deixou a briga contra o rebaixamento para alcançar uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. E dois jogadores foram muito elogiados pelo dirigente: o atacante Yuri Alberto, que teve a melhor temporada da carreira, com 31 gols, e Memphis Depay. O holandês foi decisivo na permanência da equipe na Série A.