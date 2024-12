United vira em 2 minutos contra o City, vence clássico de Manchester e afunda o rival na crise

Com gol à la Alex em Rogério Ceni e chapéu no goleiro Ederson, da seleção brasileira, o Manchester United aumentou a pressão sobre o Manchester City ao vencer o rival, de virada, por 2 a 1, neste domingo, no Etihad Stadium, pela 16ª rodada do Campeonato Inglês.

Com o resultado, o United encerrou a série de duas derrotas consecutivas e chegou aos 22 pontos, em um resultado que pode dar moral ao time na sequência da temporada. Já o City vê a crise sobre Pep Guardiola aumentar ao perder três dos últimos cinco jogos. A derrota fez com que continuasse com 27 pontos, longe da briga pelo título.

O City, inclusive, continua não se dando bem nos últimos duelos contra United, que vem de uma sequência de duas vitórias e um empate contra o rival, que vive sua maior instabilidade com Guardiola.

O clássico de Manchester começou acirrado. O City, com o apoio de seus torcedores, optou por marcação pressão, mas quase não conseguiu fazer com que a bola chegasse ao atacante Haaland, bem marcado pela defesa do United.

As melhores oportunidades do City foram através dos chutes de fora da área de Phil Foden e nas bolas aéreas. E foi assim que abriu o placar. Aos 35, De Bruyne colocou a bola na cabeça de Gvardiol, que mandou no fundo das redes.

Do outro lado, o United usou o talento de Bruno Fernandes para encaixar um contra-ataque. Na principal chance, Diallo saiu na cara do gol, mas mandou para fora. O primeiro tempo também ficou marcado pela nova lesão do meia Mason Mount e da linda "caneta" de calcanhar aplicada por Doku para cima de Mazraoui.

No segundo tempo, o United ficou com mais posse de bola e abriu sua marcação na tentativa de buscar o empate. A chance tão esperada do time visitante chegou aos 28. Mazraoui fez linda jogada e deixou com Hojlund, que deu para Bruno Fernandes. O meia deu uma cavadinha e jogou para fora.

Nos minutos finais, o United foi com tudo para o ataque. O técnico Rúben Amorim abriu mão do zagueiro De Ligt e colocou o atacante brasileiro Antony em campo. A tática deu certo. Diallo foi parado por Matheus Nunes dentro da área, pênalti. Bruno Fernandes deslocou Ederson e, aos 42, empatou.

E o United colocou mais pressão sobre a "panela" do City com um golaço. Aos 44, Dialla recebeu de Lisandro Martínez, deu um chapéu em Ederson, e fez 2 a 1. Em vantagem, o United recuou e anulou os espaços do City. Com isso, deixou o tempo passar para confirmar uma grande vitória fora de casa.

O Manchester City volta a campo diante do Aston Villa, no sábado, às 9h30 (de Brasília), no Villa Park. No domingo, às 11h, o United recebe o Bournemouth, no Old Trafford.

VITÓRIA DO CRYSTAL PALACE

Ainda neste domingo, o Crystal Palace visitou o Brighton, no Amex Stadium, e venceu por 3 a 1, com mais uma grande atuação do atacante senegalês Sarr, autor de dois gols. Chalobah foi quem abriu o placar, enquanto que Munoz teve seu gol anulado. Guehi, contra, descontou já nos minutos finais da partida.