Acidente deixa um morto e dois feridos na BR-386

Uma colisão frontal causou a morte de um homem de 58 anos e deixou duas pessoas feridas em Santo Antônio do Planalto, no norte gaúcho. O acidente foi no km 184 da BR-386, por volta das 17h desta sexta-feira (13).

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu entre um veículo Voyage, com placas de Palmeira das Missões, e um caminhão, com placas de Erval Seco. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

O motorista do veículo morreu no local. A esposa dele de 52 anos e a neta, 14 anos, foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico em um dos hospitais de Carazinho. O condutor do caminhão não se feriu.