Fenômeno registrado no interior de Passo Fundo em dezembro de 2017. Diogo Zanatta / Especial

A maior chuva de meteoros visível do ano, a Geminídeas, atingirá seu pico entre a noite desta sexta-feira (13) e a madrugada de sábado (14), com até 150 meteoros por hora.

De acordo com o Observatório Nacional, a proximidade de lua cheia diminuirá a visibilidade dos meteoros.

Segundo o órgão, as melhores regiões para observação dos fenômenos são as áreas do Brasil mais próximas ao Hemisfério Norte.

Nessas regiões, o radiante — como é chamado o local de onde estão vindo os meteoros —, se encontra mais alto no céu noturno, facilitando a observação dos meteoros.

No Hemisfério Sul, a chuva ocorre com menor intensidade e é mais visível nas primeiras horas da madrugada.

O que são as Geminídeas?

As Geminídeas são famosas pela luminosidade, cores intensas e pela produção de bólidos, conhecidos como fireballs (bolas de fogo, em tradução livre).

A chuva ocorre anualmente entre os dias 2 e 21 de dezembro e deve seu nome à constelação de Gêmeos, onde está localizado o radiante.

Ao contrário da maioria das chuvas de meteoros, que se associam a cometas, as Geminídeas têm como objeto parental o asteroide 3200 Phaethon. Quando o corpo celeste se aproxima do Sol, ele libera partículas que, ao longo dos anos, penetram a atmosfera da Terra, criando os espetaculares rastros luminosos que vemos no céu.

A atividade dessa chuva tem aumentado ano após ano, com a expectativa de atingir seu auge por volta de 2050.

Chuva de meteoros Geminídeas em La Palma, nas Ilhas Canárias. Jakob Sahner / Astronomy Photographer of the Year / Divulgação

Como observar a Geminídeas

Mesmo as condições não sendo as mais favoráveis para observação do fenômenos, os meteoros mais brilhantes ainda devem ser visíveis.

Astrônomos recomendam a procura por locais com baixa poluição luminosa para visualizar esse tipo de fenômeno, direcionando o olhar para longe da Lua. O pico de visibilidade deve acontecer a partir da uma da manhã.

Outra dica é esperar os olhos se adaptarem à escuridão, o que pode levar até 20 minutos.

Não é necessário usar telescópios ou binóculos para conseguir vê-los.

Chuvas de meteoro em 2024

Segundo o Observatório Real de Greenwich, estavam previstas 12 chuvas de meteoro relevantes para 2024.

A Gemínideas é a penúltima esperada para o ano. A última, chamada de Ursidas, deve ocorrer na segunda quinzena de dezembro, com o pico previsto para o dia 23.

Na madrugada desta sexta-feira (13), o Observatório Araucária, de Passo Fundo, no norte gaúcho, registrou 76 meteoros das Geminídeas (confira abaixo).