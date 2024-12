Apple lança versão 18.2 do iOS. Apple / Divulgação

Nesta quarta-feira (11), a Apple anunciou o lançamento da versão 18.2 do sistema operacional iOS. Há novos recursos de inteligência artificial (IA) na atualização.

As novidades incluem a geração de imagens do Apple Intelligence, no Image Playground, e a capacidade de transformar rabiscos manuscritos e anotações em imagens. Além disso, há melhorias no app Notas e integração da Siri com o ChatGPT.

Na integração das ferramentas, a Siri pode pedir ajuda ao chatbot da OpenIA para responder alguma questão que considerou complexa. No mesmo sentido, as ferramentas de auxílio de escrita foram otimizadas com o ChatGPT, podendo fazer modificações no texto com tom, extensão e outros detalhes.

Outras funcionalidades adicionadas:

O controle de câmera dá acesso ao Visual Intelligence , para conferir informações sobre objetos e lugares

, para conferir informações sobre objetos e lugares O app Find My agora tem a opção Share Item (item compartilhado, na tradução livre), que possibilita localizar e recuperar itens perdidos usando AirTags ou outros acessórios compatíveis

Junto ao iOS 18.2, a Apple também divulgou o iPadOS 18.2, o modelo de computador macOS Sequoia 15.2.

As novidades podem ser acessadas por países de língua inglesa como Austrália, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia, África do Sul e Reino Unido.

Outras línguas serão adicionadas ao longo do ano, com início da atualização do software em abril de 2025.

Os celulares compatíveis com a atualização

iPhone XS, XS Max e XR

iPhone SE 2ª geração

iPhone SE 3ª geração

iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro e 12 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro e 13 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max