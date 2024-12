Casa Anjos Voluntários sedia Feira de Natal cuja renda será revertida para os envolvidos no projeto

Oficina é realizada ao longo do ano para crianças e adolescentes do contraturno escolar.

Nesta sexta-feira (13) , a Casa Anjos Voluntários sedia uma Feira de Natal com produção dos alunos da Oficina de Macramê , a partir das 17h. O evento faz parte da programação do Projeto Transformando Nós em Vidas, aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura Paulo Gustavo.

A feira é a conclusão da oficina de macramê, realizada ao longo do ano para crianças e adolescentes do contraturno escolar. Toda a verba será revertida para as oficinas e para os envolvidos no projeto.