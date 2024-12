Devaneios em meio à chuvarada: escritora caxiense Adriana Antunes lança ensaio poético sobre o inesquecível mês de maio

Clarice Lispector, a voz de tantas águas profundas dentro e fora da literatura, escreveu: "como começar pelo início se as coisas acontecem antes de acontecer?". A frase cunhada para o romance A hora da estrela reverbera (ou seria, deságua?) no ensaio poético A longa chuva , obra mais recente da jornalista, psicanalista e escritora caxiense Adriana Antunes .

O texto comporta o espanto , a estranheza e as dores , cita os corpos soterrados e descreve as memórias dilaceradas. "Nos deparamos com a água em estado de fúria. Escrevo e lembro. Lembro e desejo esquecer. Escrevo para suportar o vazio de meu corpo", deságua Adri. "Não sei da emoção das águas, mas acabamos de conhecer a sua fúria".

A leitura do livro é mais do que fruição, é imersão no mais longevo mês de maio da história do Rio Grande do Sul. E como preconiza Adri, "é preciso cuidado, amanhã pode não ser um outro dia. Pode ser outra vez maio". Afinal de contas, "o rio do tempo arrastou tudo".