Paquito Masiá Herrera é Medalha de Ouro no 27º Salão Nacional de Arte Fotográfica, em Londrina

O fotógrafo uruguaio — torcedor fanático do Peñarol — e radicado há 45 anos em Caxias do Sul, Paquito Masiá Herrera, recebeu mais um prêmio de destaque.

Dessa vez ele foi agraciado com a Medalha de Ouro, na Categoria Ensaio, no 27º Salão Nacional de Arte Fotográfica, realizado em Londrina. Paquito é integrante do Clube do Fotógrafo de Caxias, que, inclusive, recebeu ainda a Medalha de Bronze, com Mateo Marcheto, e quatro menções honrosas no mesmo concurso.