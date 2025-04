Moda, arte e empreendedorismo: Vamos Juntim realiza 32ª edição neste final de semana, em Caxias do Sul

A 32ª edição do Vamos Juntim , idealizado por Isabella e Vittoria Bruzetti, ocorre neste domingo (6), das 14h às 20h, no UFA! Instituto de Arte e Cultura, em Caxias do Sul (Rua Olavo Bilac, 503 — bairro Rio Branco).

Nesta edição, haverá oficinas de arte e dança, feira de adoção, mais de 30 expositores, além de show da Banda Sirius, DJ Serj Beats e ADR da Quegê Criações. Também contará com sorteios, fotos com câmeras Instax e um lounge gourmet. A cobertura do evento será feita pela Off Photo.