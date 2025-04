A confiança é frágil, sim, mas também é nobre

Bom Dia! Começando um novo mês. Recordando e rindo das brincadeiras do 1º de abril. A vida precisa ser mais divertida. Andamos sérios demais. Sei que as exigências são muitas, mas brincar faz muito bem. Feliz mês, feliz dia!

Cresci num ambiente onde a palavra tinha valor, o que era dos outros não se mexia e não havia dúvidas entre o certo e o errado. Sinto saudades dos valores humanos que foram esquecidos por muitos. Nossa vida é feita de muitas apostas e a principal delas é apostar na sinceridade do outro. Algumas coisas, quando se rompem, não voltam a ser como antes. A confiança é uma delas.

Ela nasce inteira, mas, uma vez abalada, passa a caminhar com cautela, medindo passos e silêncios. A confiança não se impõe, se conquista. Ela cresce no terreno da verdade, na constância dos gestos, na simplicidade de quem diz e faz com coerência.