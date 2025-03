UCS Teatro, em Caxias do Sul, será palco de stand-up do comediante Marcito Castro 

Caxias do Sul recebe o comediante gaúcho Marcito Castro, com o seu novo show de comédia, no dia 16 de março, a partir das 19h, no UCS Teatro. No stand-up, com uma habilidade única para transformar momentos cotidianos em piadas, o artista relembra histórias da escola pública, a relação com a família quando mais jovem e as frustrações dos relacionamentos com muito humor.