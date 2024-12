Como a camiseta de futebol passou a ser um item em destaque no guarda-roupa feminino

Moda esportiva ganha força com camisas de futebol vintages

Camisetas de times de futebol estão se tornando parte do vestuário feminino e masculino, ultrapassando os limites dos estádios e se transformando em peças adequadas para diversas situações cotidianas.

— Estamos percebendo o valor das camisetas vintage que são adquiridas e utilizadas das mais diversas maneiras. O que vale é a criatividade de quem usa e a maneira com que a pessoa tenta se expressar a partir do uso dessa vestimenta — conta Paula Puhl , professora da Escola de Comunicação, Artes e Design da PUCRS.

Moda que virou negócio

A procura por camisetas de clubes tem tido um aumento considerável, especialmente entre as mulheres, indicando um interesse que vai além do público habitual.

— Antes o mercado de camisa de futebol ficava restrito só aos torcedores e colecionadores, mas agora isso se tornou moda e a galera incrementou mesmo no outfit — explica Carlos Caloghero, proprietário do Brechó do Futebol.